Lors d’un live pour le compte de l’émission tennis de Winamax avec Benoit Maylin et Julien Varlet, Corentin Moutet qui défraie la chronique pendant ce confinement avec des séances de rap très appréciées, a évoqué son entrainement physique : « Pour dire la vérité, je n’ai pas fait grand chose au niveau physique, quelques footings ou plutot..un footing. Après, j’ai taper un peu la balle car j’ai la chance d’avoir un court de tennis près de chez moi mais c’est vraiment tout ». Tout au long de ce live, on a pu découvrir un champion très touchant et sincère, mais qui visiblement à besoin de la compétition comme point de mire pour avoir une vraie discipline en terme de préparation physique.

🎶Ouuuh qu’il est attachant le garçon, plein de chansons et d’ambitions. @moutet99 a répondu à toutes nos questions. Sans concession, sans omission🎶

Le replay de #SansFilet sur @WinamaxSport ? Suivez cette direction 👉 https://t.co/LppYfvjqkD 🤗👍🎾 pic.twitter.com/9EbOoAucoS — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 8, 2020