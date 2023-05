Dans un bel entre­tien accordé à Tennis Magazine Allemagne, Corentin Moutet comme à son habi­tude sort des sentiers battus et cela fait du bien. Son analyse sur les objec­tifs des patrons du tour sont d’ailleurs plutôt pertinentes.

« Le circuit ne sait pas vrai­ment ce qu’il veut, il veut du fair‐play et il veut sanc­tionner les joueurs pour mauvaise conduite. Mais bien sûr, tout ce que fait Nick Kyrgios contribue à le promou­voir, mais on ne peut pas avoir les deux, il faut choisir. Quand je suis sur le court, j’es­saie de faire de mon mieux, sans donner l’im­pres­sion que je suis quel­qu’un d’autre, même si je n’y parviens pas toujours. Si je me débrouille bien et que je gagne, cela ne veut pas dire que je suis quel­qu’un de bien, tout comme cela ne veut pas dire que je suis mauvais si je me débrouille mal et que je perds. Les gens confondent souvent ces choses, ils pensent que si vous réus­sissez, c’est que vous êtes quel­qu’un de bien »