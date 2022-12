Lors d’une longue inter­view publiée sur la chaine You Tube de Winamax, Benoit Maylin « cuisine » le Français Corentin Moutet.

Pendant plus d’une heure, Corentin se livre et nous raconte quelques anec­dotes plutôt sympa­thiques, celle concer­nant ses imita­tions vaut le détour.

« En fait quand tu es petit, le service n’est qu’une mise en jeu. Du coup quand j’était jeune, j’ar­ri­vais sur les tour­nois et je me mettais à imiter certains joueurs notam­ment Nadal. Sur une épreuve je faisais donc du Rafa et lors du tournoi suivant c’était Monfils, cela rendait fou mes entrai­neurs. Je servais aussi pieds joints pour faire comme Roddick, du coup au final je chan­geais de service tout le temps, je crois que j’ai du aussi imiter Tsonga »