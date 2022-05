Pour une vidéo postée pour l’aca­démie de Nadal, Carlos Moya est revenu sur son premier duel face à Rafa à Hambourg en 2003. C’est Nadal qui l’avait emporté presque gêné de sortir son idole de toujours.

« Ce n’était pas mon meilleur match, honnê­te­ment. Il n’a pas non plus très bien joué, nous étions tous les deux un peu nerveux face à la situa­tion. Je savais ce qui pouvait arriver quand il jouait contre moi, il me respec­tait, et quand il m’a battu, il était très timide, nerveux et a dit – je suis désolé, j’ai gagné – et j’ai dit – pas de problème » a précisé Carlos Moya qui n’avait pas fait un grand match.

« Nous étions amis, parte­naires d’en­traî­ne­ment et ce jour‐là, nous étions rivaux pour la première fois dans un cham­pionnat offi­ciel. À l’époque, j’étais consi­déré comme le favori, j’étais dans le top 5 mondial et lui, eh bien, je ne me souviens plus très bien, il devait être à 50, 60, 70 ou quelque chose comme ça »