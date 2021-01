Garbiñe Muguruza a vécu une semaine de préparation complètement atypique. L’Espagnole a passé sept jours avec la Garde Civile. Au programme : des missions de sauvetage par hélicoptère, de la plongée sous-marine, de la randonnée avec la brigade de montagne et des cours d’autodéfense. Elle en tire un bilan très positif.

« J’ai toujours voulu faire de la formation militaire. C’était une semaine incroyable. Nous sommes allés à Majorque pour nous entraîner là-bas. Et en plus des activités incroyables que nous avons faites, nous avons juste partagé avec eux le type de travail qu’ils font. Ce sont des gens qui n’obtiennent ni prix ni trophées. J’adore. C’était assez difficile. J’ai expérimenté de nombreux aspects du travail de la Garde Civile et celui-ci m’a semblé assez difficile. J’aime tout ce qui est aventureux, mais il y a une réalité plus laide à laquelle ils doivent faire face. Cela m’a vraiment ouvert les yeux », a-t-elle expliqué à National News à Abou Dhabi où elle participera au WTA 500.