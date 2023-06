Le double gagnant de Wimbledon, qui a réussi son entrée en lice dans le chal­lenger de Nottingham a souhaité faire passer un message lors de son inter­view d’après match.

En effet, hier, la ville de Nottingham a été le théâtre d’un épisode assez iden­tique à celui d’Annecy. Un indi­vidu armé a attaqué et tué 3 personnes dans le centre de la ville anglaise, avant de tenter d’en écraser d’autres avec une camion­nette. Un évène­ment qui a forcé­ment marqué l’an­cien numéro 1 mondial qui logeait non loin de l’en­droit du drame.

« J’ai été choqué en me réveillant ce matin. En allant prendre mon petit‐déjeuner, j’ai vu appa­raître quelques messages sur le chat de notre équipe. Nous logeons dans le centre‐ville, nous sommes sortis dîner hier soir et nous nous sommes promenés dans ces quar­tiers. On ne s’at­tend jamais à ce qu’une telle chose se produise. C’est vrai­ment choquant et cela brise évidem­ment le cœur des victimes et des personnes impli­quées. Nous en parlions ce matin, en disant que nous ne savions pas si le tournoi allait être suspendu pour la journée parce qu’il y a des choses bien plus impor­tantes qu’un tournoi de tennis ».