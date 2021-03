Interrogé sur sa prochaine retraite en tant que joueur de tennis, Andy Murray a fait des révé­la­tions au très sérieux Times.

Dans le docu­men­taire produit par Amazon lors de sa réédu­ca­tion, on a bien senti qu’Andy Murray était un hyper actif inca­pable de rester sans rien faire.

C’est aussi pour cela qu’il aime se projeter dans sa 2ème vie et qu’il essaye de penser à ce qui pour­rait vrai­ment l’occuper.

S’il avait déjà parlé ouver­te­ment et avec sérieux de coaching, il n’avait cepen­dant pas aborder le sujet du golf : « J’adore le sport, alors ce qui m’in­té­res­se­rait serait de travailler dans un autre sport. J’aime beau­coup le golf, donc être « caddie », par exemple, sur le circuit de golf serait quelque chose qui m’ex­ci­te­rait. Être entouré des meilleurs golfeurs et apprendre un autre sport comme celui‐là. D’ailleurs, il se peut qu’il y existe un croi­se­ment entre le tennis et le golf d’un point de vue mental par exemple. Si c’est le cas, je pour­rais peut‐être même aider un golfeur ».

On rêve déjà d’un duo Murray-Woods.…Ce serait énorme..