Supporter par son frère Jamie qui était dans les tribunes, Andy Murray a été interrogé sur l’idée d’avoir du soutien. Quel rôle pouvait jouer une personne dans sa player’s box, est-ce que cela mettait une pression supplémentaire, est-ce que cela pouvait le gêner. L’Ecossais s’est alors souvenu d’un moment assez particulier aux Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Londres en 2012 lors d’un certain match du 1er tour où il affrontait Stan Wawrinka : « Quand j’ai joué aux Jeux olympiques contre Wawrinka au premier tour à Londres, Roger Federer était assis dans sa loge pour ce match. C’était assez bizarre. Je ne sais pas. C’était juste un peu étrange de lever les yeux et de le voir assis dans player’s box alors que d’habitude vous leviez les yeux et voyiez votre entraîneur, votre famille, vos amis. Il était tranquille, dans son survêtement aux couleurs de la Suisse. Cela ne m’a pas perturbé mais être observé par l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, c’était spécial. Mais pour répondre plus précisément à la question, c’est vrai que suivant les personnes qui te regardent tu ressens une pression différente, c’est ce que j’ai constaté dans ma carrière »