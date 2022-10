En plus d’avoir un sens de l’hu­mour aiguisé, Andy Murray se montre souvent taquin avec ses collègues du circuit. Présent à Bâle cette semaine où il va affronter Roman Safiullin au 1er tour, le Britannique a évoqué pour Watson ce que la Suisse lui inspi­rait en racon­tant la blague qu’il venait de faire à Roger Federer, titré dix fois dans sa ville natale.

« Un de mes meilleurs amis, Dani Vallverdu, qui entraîne Stan Wawrinka, s’est marié à Gstaad. J’étais là. Un bel endroit. Malheureusement, je ne connais pas très bien le pays. Mais bien sûr je sais que Granit Xhaka (joueur de foot­ball suisse, ndlr) est d’ici, je suis un fervent fan d’Arsenal. Granit est capi­taine et réalise une très bonne saison. Il a marqué un autre but magni­fique dimanche. Dès mon arrivée à Bâle, j’ai écrit à Roger Federer un message avec le contenu suivant : ‘Hey Roger, je viens d’at­terrir dans la ville de l’un des plus grands athlètes de tous les temps : Granit Xhaka.’ »