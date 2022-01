Particulièrement sensible à la flat­terie, Naomi Osaka n’a eu d’autre choix que de répondre à Andy Murray après un message posté par ce dernier sur Twitter louant sa grande qualité de tennis et notam­ment sa longueur de balle assez phéno­mé­nale : « Quelqu’un a‑t‐il frappé la balle plus loin de la ligne de fond que Naomi Osaka ? », s’est inter­rogé le Britannique.

En réponse, la Japonaise lui a pondu un bien joli message en gardant la même formu­la­tion : « Quelqu’un a‑t‐il mis son cœur à l’ou­vrage et s’est‐il battu plus fort que Andy Murray ? », a lancé une Naomi loin d’être insen­sible aux qualités de combat­tant de l’an­cien numéro 1 mondial. Et elle n’est pas la seule.