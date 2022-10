En lançant sa propre marque de textile, Andy Murray a pris conscience de ce que voulait dire le mot marketing :

« Lorsque j’ai commencé comme joueur de tennis, je ne pense pas avoir vrai­ment compris le marke­ting. Je voulais juste jouer au tennis, alors cela ne m’in­té­res­sait pas vrai­ment. Mais en vieillis­sant et en travaillant avec de nombreuses marques diffé­rentes, j’ai mieux compris le marke­ting et son impor­tance dans le commerce du sport. C’est parti­cu­liè­re­ment le cas main­te­nant que j’ai ma propre marque de vête­ments, AMC. Je reçois régu­liè­re­ment des mises à jour des données sur les ventes, il est donc très clair de voir quand une acti­vité de marke­ting a eu un impact et je trouve cela très moti­vant » aa expliqué Andy qui est très clair sur les marques avec lesquelles il ne veut pas asso­cier son nom.

« J’ai des limites très claires pour les marques avec lesquelles mon équipe sait que je ne travaillerai pas, comme les sociétés de tabac, de jeu ou d’alcool »