Andy Murray a animé le début d’Indian Wells avec la perte de ses chaus­sures, et de son alliance…accrochée aux lacets. Après sa victoire contre Adrian Mannarino au 1er tour (6–3, 6–2), le Britannique a expliqué comment il s’y était pris pour récu­pérer ses biens. Cette « affaire » aurait pu prendre une toute autre ampleur.

« J’ai parlé à la l’hôtel et à la sécu­rité. Ils ont dit qu’ils n’avaient rien trouvé. J’allais appeler la police pour essayer de les récu­pérer ou pour au moins augmenter mes chances. Je l’ai dit à l’hôtel. Ils ont alors décidé de noter tous mes détails, les détails des chaus­sures, de la bague, m’ont emmené au parking et demandé exac­te­ment où j’étais arrivé. Je leur ai demandé s’ils pouvaient regarder les caméras. Environ une heure plus tard, ils sont arrivés. L’un des employés de l’hôtel les a trouvés dans leurs objets trouvés », a raconté Andy Murray, pour qui tout finit bien.

A noter qu’il affron­tera Carlos Alcaraz au 3e tour.