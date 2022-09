Plus jeune d’un an seule­ment que Rafael Nadal, Andy Murray a côtoyé le Majorquin dès l’ado­les­cence, au point même de devenir jaloux de ce dernier ! Le Britannique a fait cette confi­dence à Hello avant le début de la Laver Cup où il défendra les couleurs de la Team Europe avec les autres membres du Big 4, Rafa, Roger Federer et Novak Djokovic.

« Rafa et moi sommes de bons amis et nous le sommes depuis notre jeunesse. Nous avons grandi en compé­ti­tion ensemble et entendre parler de sa forma­tion en Espagne a été un moment crucial pour moi. Il a été capable de s’entraîner beau­coup plus que moi et de jouer avec des joueurs du top 1000 lorsqu’il avait 14⁄ 15 ans. J’ai su immé­dia­te­ment que je devrais changer ma confi­gu­ra­tion au Royaume‐Uni, j’ai appelé ma mère ce soir‐là et je lui ai dit que j’avais pris ma déci­sion, que je démé­na­geais en Espagne ! », a raconté le triple vain­queur en Grand Chelem.