S’il ne le montre logi­que­ment pas beau­coup sur un court de tennis, Andy Murray est un person­nage entier avec beau­coup d’hu­mour et d’anec­dotes en tout genre. Dernièrement, lors d’une série de questions‐réponses en marge du tournoi de Vienne, le Britannique a évoqué ses retours à la maison avec ses quatre enfants.

« La première chose que je fais lorsque je rentre chez moi ? Je dépose mes sacs à côté de la porte d’en­trée et ensuite je passe les deux heures suivantes à me faire commander par mes enfants, à jouer à diffé­rents jeux », a déclaré un Andy toujours aussi nature et sincère.