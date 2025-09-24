Lors d’une interview accordée au Times, au cours de laquelle il s’est exprimé avec beaucoup d’honnêteté sur sa collaboration avec Novak Djokovic, Andy Murray a également évoqué sa nouvelle passion.
« Mes enfants pensent que je suis golfeur. Ils me disent : ‘Papa, pourquoi tu joues tous les jours ?’. En réalité, je n’ai pas joué pendant 12 ans parce que j’ai été opéré du dos quand j’avais une vingtaine d’années et que j’avais mal quand je pratiquais. Heureusement, depuis que j’ai arrêté, ça va plutôt bien, je pense que le tennis était le principal problème, et maintenant j’y prends beaucoup de plaisir », a raconté l’ancien numéro 1 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 17:48