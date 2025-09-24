Lors d’une inter­view accordée au Times, au cours de laquelle il s’est exprimé avec beau­coup d’hon­nê­teté sur sa colla­bo­ra­tion avec Novak Djokovic, Andy Murray a égale­ment évoqué sa nouvelle passion.

« Mes enfants pensent que je suis golfeur. Ils me disent : ‘Papa, pour­quoi tu joues tous les jours ?’. En réalité, je n’ai pas joué pendant 12 ans parce que j’ai été opéré du dos quand j’avais une ving­taine d’an­nées et que j’avais mal quand je prati­quais. Heureusement, depuis que j’ai arrêté, ça va plutôt bien, je pense que le tennis était le prin­cipal problème, et main­te­nant j’y prends beau­coup de plaisir », a raconté l’an­cien numéro 1 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.