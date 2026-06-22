Andy a expliqué avoir eu des échanges récem­ment avec Serena Williams. Les deux cham­pions ont évoqué leur retraite et Serena avait exprimé un vrai manque, celui de se retrouver sur un court pour « taper » dans la balle. Andy l’avait écouté avec amuse­ment car il est loin de tout cela. Il faut dire que la fin de sa carrière a été mouve­mentée avec plusieurs adieux officieux.

« Même si j’adorerais le faire, je ne pense pas en être physi­que­ment capable, mais ce sport ne m’a pas encore assez manqué pour que j’aie envie de remonter sur le court, ne serait‐ce que pour frapper quelques balles. Ça ne me dérange pas de regarder depuis le bord du court et de frapper une balle de temps en temps si on me le demande sur le terrain d’entraînement, mais je ne pense pas que, à 44 ans, je reprenne la compé­ti­tion de sitôt »