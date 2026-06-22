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Murray ne veut pas imiter Serena : « Le tennis ne m’a pas encore assez manqué pour que j’aie envie de remonter sur le court »

Par
Laurent Trupiano
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Andy a expliqué avoir eu des échanges récem­ment avec Serena Williams. Les deux cham­pions ont évoqué leur retraite et Serena avait exprimé un vrai manque, celui de se retrouver sur un court pour « taper » dans la balle. Andy l’avait écouté avec amuse­ment car il est loin de tout cela. Il faut dire que la fin de sa carrière a été mouve­mentée avec plusieurs adieux officieux.

« Même si j’adorerais le faire, je ne pense pas en être physi­que­ment capable, mais ce sport ne m’a pas encore assez manqué pour que j’aie envie de remonter sur le court, ne serait‐ce que pour frapper quelques balles. Ça ne me dérange pas de regarder depuis le bord du court et de frapper une balle de temps en temps si on me le demande sur le terrain d’entraînement, mais je ne pense pas que, à 44 ans, je reprenne la compé­ti­tion de sitôt »

Publié le lundi 22 juin 2026 à 11:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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