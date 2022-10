Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Bâle où il s’est imposé lors de son entrée en lice face au Russe Safiullin ce mardi, Andy Murray, dans une inter­view accordée à Watson avant le début du tournoi, a fait part de son admi­ra­tion envers avec Roger Federer, notam­ment au cours de la dernière Laver Cup.

« Je connais Roger depuis long­temps, mais je n’avais jamais passé autant de temps avec lui. Et je dois dire que j’ai été étonné par l’énergie qu’il déploie. Des entraî­ne­ments, des inter­views, puis des rencontres avec des spon­sors. La plupart des joueurs, moi y compris, trouvent cela fati­gant et ont du mal à tout conci­lier. Roger, en revanche, aime être occupé. Cela m’a déjà surpris et impres­sionné. Surtout si l’on consi­dère le temps qu’il a passé à faire tout cela. »