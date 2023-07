Dernièrement la star britan­nique Emma Raducanu a expliqué qu’au final sa victoire surprise à l’US Open avait peut‐être été la « pire » chose qui lui soit arrivée dans la vie.

Des propos qu’Andy Murray veut nuancer même s’il comprend vrai­ment ce que voulait dire sa compa­triote car lui aussi a vécu cette situa­tion dans sa carrière.

« C’est tout simple­ment un chan­ge­ment dans votre vie. Un jour, vous pouvez aller au super­marché, au restau­rant, au cinéma, faire ce que font les gens normaux. Puis, tout d’un coup, vous faites cela et les gens vous demandent votre photo, vous êtes suivi par des papa­razzis et peut‐être que vos amis commencent à vous voir d’une manière un peu diffé­rente et vous ne savez pas néces­sai­re­ment à qui faire confiance parce que beau­coup de gens veulent alors avoir une part de vous »