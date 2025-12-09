Dernièrement lors d’un podcast comme le révèle le Daily Express, Andy Murray a évoqué à quoi ressemblait sa vie famiilale lors de la fin de sa carrière. Visiblement c’est sa fille qui a le plus souffert.
« Elle avait du mal à accepter que ce soit moi qui l’emmène à l’école, que je vienne la chercher pour l’emmener en boîte ou la laisser avec ses amis, etc. C’était vraiment difficile pour elle, et si j’attirais l’attention quand j’étais avec elle, elle le supportait très mal. Et ce n’est que la semaine dernière que je suis allé la chercher après le netball, et c’était la première fois qu’elle marchait à côté de moi, jusqu’à la voiture. Je lui ai dit : “Tu sais, c’est la première fois que tu…” et elle m’a souri. Je crois qu’elle est un peu moins gênée par moi maintenant – pour l’instant ! Je suis sûr que dans quelques années, ça viendra. »
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 09:11