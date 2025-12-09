Dernièrement lors d’un podcast comme le révèle le Daily Express, Andy Murray a évoqué à quoi ressem­blait sa vie famii­lale lors de la fin de sa carrière. Visiblement c’est sa fille qui a le plus souffert.

« Elle avait du mal à accepter que ce soit moi qui l’emmène à l’école, que je vienne la cher­cher pour l’emmener en boîte ou la laisser avec ses amis, etc. C’était vrai­ment diffi­cile pour elle, et si j’attirais l’attention quand j’étais avec elle, elle le suppor­tait très mal. Et ce n’est que la semaine dernière que je suis allé la cher­cher après le netball, et c’était la première fois qu’elle marchait à côté de moi, jusqu’à la voiture. Je lui ai dit : “Tu sais, c’est la première fois que tu…” et elle m’a souri. Je crois qu’elle est un peu moins gênée par moi main­te­nant – pour l’instant ! Je suis sûr que dans quelques années, ça viendra. »