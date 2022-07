Murray touche le jackpot en vendant son imposante maison

Andy Murray, revenu dans le top 50 à 35 ans à force de travail et de sacri­fices, réalise aussi des jolis coups en dehors du court. Il a vendu son ancienne maison dans le Surrey, un comté au sud de Londres, pour la somme de 5 millions de livres ster­ling à en croire les infor­ma­tions diffu­sées par la presse britannique.

Il avait quitté ce magni­fique bien composé de cinq chambres, d’une piscine, d’une salle de cinéma, d’un sauna et d’une salle de sport depuis quelques temps déjà.

« À un moment donné, je voya­geais 40 semaines par an pour assister à des tour­nois, alors le fait d’être plus proche de Heathrow et de Gatwick (aéro­ports, ndlr) m’a permis de réduire un peu mon temps de dépla­ce­ment. Il est égale­ment facile de se rendre à Wimbledon et au Centre national de tennis de Roehampton d’ici, où je m’en­traîne », avait expliqué l’an­cien numéro 1 mondial au Surrey Live.