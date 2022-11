Les fans comme les joueurs se souvien­dront long­temps de la cinquième édition de la Laver Cup à Londres, marquée par les adieux de la légende Roger Federer. Andy Murray, qui a eu la chance de vivre cet événe­ment de l’in­té­rieur, a évoqué l’am­biance au sein de la Team Europe dans une inter­view accordée au maga­zine Hello !.

« Pour être honnête, il y a eu pas mal d’échanges entre nous. Un soir, je suis sorti dîner avec Roger et Bjorn Borg, une soirée très amusante, même si Bjorn a passé la majeure partie de la soirée à me taquiner. Nous avons fait beau­coup de bonnes séances d’en­traî­ne­ment ensemble et j’ai vrai­ment apprécié la dyna­mique de l’équipe », a raconté le Britannique.