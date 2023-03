Dernièrement Andy Murray, plus relax et commu­ni­cant que jamais, avait évoqué le statut de Richard Gasquet. Interrogé sur ses bles­sures, il a expliqué qu’il avait souvent échangé avec Stan The Man pendant cette période.

« Stan et moi sommes toujours restés en contact pendant les bles­sures. On ne s’en­voie pas des messages chaque jour mais on échange régu­liè­re­ment. De toute façon malgré nos duels sur le court, on a toujours su garder une belle rela­tion avec Stan. Cela m’a forcé­ment aidé car être blessé n’est pas un moment très agréable, Stan sait de quoi je parle d’ailleurs »