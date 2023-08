Apparemment l’heure est au chan­ge­ment du côté des joueurs de tennis, et plus préci­sé­ment du coté de leur look. Après avoir décou­vert il y a quelque jours le chan­ge­ment radical d’apparence de Djokovic, c’est au tour de Lorenzo Musetti de changer de look.

L’Italien de 21 ans, célèbre pour ses cheveux longs, a surpris puisqu’il est apparu, à l’occasion d’une inter­view sur Tennis Channel après sa victoire contre Nishioka à Toronto (6−4, 6–1), avec les cheveux courts !

« En Italie, il faisait si chaud. Je ne pouvais pas bouger avec la queue de cheval, j’avais des cheveux en désordre. J’ai fina­le­ment décidé avec ma copine. Elle a approuvé. C’était une déci­sion commune. Et puis, avec les cheveux court je fais plus jeune, les cheveux longs me vieillis­saient un petit peu. »