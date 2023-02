Lorenzo Musetti est en Argentine, et il s’est confié au quoti­dien la Nacion, notam­ment sur son fameux revers.

« J’ai beau­coup travaillé pour le perfec­tionner, mais je suis sûr que c’est le coup le plus naturel que j’ai. J’ai aussi essayé de frapper à deux mains, mais pas de manière sérieuse. J’ai toujours beau­coup aimé le revers de Nalbandian, même s’il était à deux mains. C’était l’un des meilleurs revers de l’his­toire, il faisait ce qu’il voulait. J’ai eu la chance de le rencon­trer et de parler avec David lors­qu’il entraî­nait Miomir Kecmanovic qui est l’un de mes amis et nous nous sommes entraînés de nombreuses fois ensemble. L’un des avan­tages du revers à une main est que vous pouvez avoir plus de varia­tions, plus d’op­tions de jeu. L’inconvénient est qu’il faut avoir beau­coup de mobi­lité supplé­men­taire et beau­coup de force physique, surtout sur la terre battue »