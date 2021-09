Roger Federer a la classe sur le court, et même en dehors. C’est en tout cas qu’as­sure Lorenzo Musetti. Dans une inter­view origi­nale réalisée par l’ATP, le jeune italien, qualifié pour le second tour de l’US Open, a fait une révélation…

« Roger Federer est ma source d’ins­pi­ra­tion en matière de mode. Même s’il ne se montre pas trop, il est l’une des icônes de la mode. Son look est toujours élégant, simple mais clas­sique et élégant. J’ai essayé de le copier un peu et je pense que ça marche. Mon inspi­ra­tion en dehors du court a toujours été Roger », a confié Musetti, qui défiera Reilly Opelka lors de son prochain match.