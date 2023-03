Comme tout un tas de joueurs et de joueuses du circuit, Lorenzo Musetti a de plus en plus de mal à supporter les nombreuses insultes et menaces qu’il reçoit après chaque défaite.

Afin de contrer ce défer­le­ment de haine, l’Italien a décidé de désac­tiver tous les commen­taires de ses publi­ca­tions sur Instagram. Une déci­sion regret­table pour ses fans mais nécés­saire pour le 21e joueur mondial comme il l’a expliqué via une story.

« Bonjour à tous ! Je voulais juste clari­fier l’his­toire des commen­taires au‐dessus de mes posts sur Instagram et pour­quoi j’ai fait ça ! Je pense que ce n’est pas sain et correct de rece­voir après une défaite autant d’in­sultes gratuites et de menaces sur les familles ou les personnes que l’on aime vrai­ment. Nous sommes des joueurs de tennis profes­sion­nels, nous aimons le tennis et nous vivons pour cela. Mais nous sommes aussi des personnes qui ont des senti­ments et nous avons des hauts et des bas comme tout le monde et nous travaillons tous les jours pour nous améliorer et faire mieux ! Je suis sûre que les vrais fans de tennis peuvent comprendre ma déci­sion concer­nant les commen­taires. Et merci encore pour tous les merveilleux messages d’en­cou­ra­ge­ment. Joyeux tennis à tous. »