Dans notre livre que nous avons édité sur Rafael Nadal en mars 2009, Le Monde de Rafael Nadal, l’oncle de Rafa nous avait raconté une anec­dote qui vient presque « contrer » ses derniers propos sur l’uti­li­sa­tion d’une raquette.

C’était au mois de mai de l’an 2000, à Palma de Majorque

Lors des matches par équipes aux Baléares, Toni, le capi­taine, ne peut être présent sur tous les courts à la fois, et est contraint d’opérer des choix stra­té­giques. Malgré tout, il essaye d’avoir un œil sur toutes les rencontres. Quand la situa­tion devient critique, il inter­vient direc­te­ment sur le court en s’ins­tal­lant sur le banc près de la chaise d’ar­bitre. Ce jour‐là, il soutient un joueur en diffi­culté alors que Rafa est alors en danger. Heureusement, un ami affolé vient le prévenir et lui résume la situa­tion : « Toni faut que tu inter­viennes ! Je n’ai jamais vu jouer Rafa comme ça, il n’ar­rête pas de faire des fautes et en plus il joue avec une raquette cassée ». Toni quitte aussitôt le court et au premier chan­ge­ment de côté explique à Rafa que jouer avec une raquette cassée est un vrai souci : « C’est vrai que je t’ai dit de te concen­trer seule­ment sur ton jeu, sans te soucier de ton maté­riel, ou d’autres choses, mais ne pas te rendre compte que ta raquette est cassée, ce n’est pas normal ». Après avoir pris un nouveau cadre dans son ther­mobag, Rafa se ressaisit, mais s’in­cline fina­le­ment 6–0, 7–5.