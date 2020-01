Le numéro 1 mondial jouera en rose, confirmant qu’il n’arbore pas toujours obligatoirement des tenues classiques. On rappelle d’ailleurs que c’est lui qui a été le premier au monde à jouer en « pantacourt ».

Lors du média Day, il a été interrogé sur sa collaboration avec son équipementier concernant la conception des collections : « J’ai de la chance car je peux choisir les couleurs (sourires), et cela se fait très longtemps à l’avance, un an et demi en moyenne. Donc lorsque le moment de jouer avec cette tenue arrive, j’ai déjà oublié ce que j’avais choisi (rires). Mais par rapport aux autres joueurs, c’est vrai que j’ai un petit privilège puisque je joue un rôle dans le choix des collections, ce qui n’est pas le cas pour tout le monde »