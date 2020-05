Une vidéo datant de 2008 lors d’un match de Coupe Davis de l’Espagne est revenue sur la toile, on y voit un jeune Rafael Nadal qui ne lâche rien pour défendre son but. Et pour cause, tout le monde sait que l’Espagnol est un compétiteur mais qu’il était aussi très doué au football.

Improvisado partidillo de fut-tenis en 2008 en Bremen tras una jornada de entrenamiento de @DavisCup ante Alemania con @RafaelNadal @DavidFerrer87 y miembros del equipo técnico pic.twitter.com/TPgJPn4m3g — Pedro Hernandez (@PedrotenisBcn) May 2, 2020