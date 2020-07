3 juin 1986. Rafael Nadal naissait à Manacor, une petite ville située sur l’île de Majorque. 34 ans, 19 Grand Chelem dont 12 Roland Garros plus tard, un hommage va lui être rendu dans sa ville natale, sous forme de monument ou de mural. Le maire de la ville, Miquel Olivier, a indiqué au média local Premsa Independent Manacor que le conseil municipal s’était mis d’accord pour cette initiative. L’annonce devrait être faite lorsque la situation sanitaire sera revenue à la normale. Une juste récompense pour Rafael Nadal qui n’a jamais délaissé Manacor. Le gaucher continue d’habiter dans sa maison familiale et a surtout construit la Rafa Nadal Academy, avec un musée, permettant à la ville d’attirer des touristes. Une rue porte le nom de Roger Federer à Bâle, et Novak Djokovic a une statue de cire à Belgrade. Ce sera donc bientôt au tour de Rafael Nadal d’être honoré, chez lui.