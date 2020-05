On le sait au détour d’un post sur Instagram, Nick Kyrgios qui aime la provocation avait clairement envoyé une invitation à Rafael Nadal pour lui demander d’accepter de faire un live Instagram avec lui. La réponse de l’Espagnol a été plutôt politique même s’il pose clairement les limites d’un possible échange entre les deux champions : « Ça ne me dérange pas de faire un live avec Nick, mais il y a un fossé générationnel et il pourrait s’amuser plus avec quelqu’un plus proche de son âge et de son style. » Une belle façon de dire non tout en disant oui.