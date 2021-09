Nous avons visionné pour vous les trois premières épisodes de la série consa­crée à l’aca­démie Rafael Nadal sur Amazon Prime.

Si au début tout fonc­tionne bien avec quelques confi­dences de Toni Nadal : « A l’époque nous avions du mal à trouver des adver­saires pour jouer avec Rafa » et quelques images d’ar­chives, la série tourne vite à un promo­tion de la struc­ture de l’Espagnol, et cela peut même devenir gênant.

En revanche, les inter­ven­tions de Rafa sont bien distil­lées et confirment sa person­na­lité et ses valeurs.

On a retenu le passage sur la défaite où Nadal fixe une vraie ligne : « Il est normal de ne pas accepter la défaite, c’est une ques­tion d’es­time de soi. Chaque jour, on donne le maximum pour être prêt, pour combattre, accepter la défaite sans rien dire ce serait ne pas respecter tous les efforts que l’on a accom­plis et produits. Etre énervé après une défaite c’est donc un bon signe de matu­rité aussi tout en ayant la capa­cité de l’ac­cepter et de l’analyser »