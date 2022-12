Revenant sur les jours qui ont suivi les débuts de ses problèmes au pied notam­ment après la finale du Masters 1000 de Madrid en 2005 face à Ivan Ljubicic où il ne pouvait plus poser le pied, Rafael Nadal, dans ses mémoires inti­tu­lées Rafa, a partagé sa détresse et le calvaire qu’il faisait endurer à ses proches.

« J’avais l’im­pres­sion que ma vie avait été coupée en deux. Quand ma famille se rappelle cette période, elle dit que j’étais complè­te­ment trans­formé, mécon­nais­sable. À la maison, je suis norma­le­ment de bonne humeur, je ris et je plai­sante beau­coup, surtout avec ma sœur. Là, j’étais devenu irri­table, distant, sombre. Je ne parlais pas de ma bles­sure, même à mes amis les plus proches ; au début, je ne pouvais même pas d’en parler à ma petite amie, María Francisca (sa femme actuelle, ndlr), qui était de plus en plus décon­certée et alarmée par le chan­ge­ment qu’elle voyait en moi. Nous avions commencé à sortir ensemble quelques mois plus tôt, et me voilà, misé­rable jour et nuit, ce qui n’est pas une propo­si­tion attrayante pour une jeune fille de dix‐sept ans dési­reuse de profiter de la vie. »