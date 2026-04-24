C’est la première fois que Rafael Nadal met en « musique » son fils avec une raquette de tennis dans les mains. La scène au eu lieu hier au stade Santiago Bernabeau trans­formé en court de tennis.

🎾 El HIJO de RAFA NADAL tiene cositas.



👀 Y no tiene mal profesor…



Vía ‘mutua madrid open’ pic.twitter.com/VMxdS9FLqY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2026

On y voit Rafa Junior tente de taper la balle avec une tech­nique qui aurait ravi un certain Fabrice Santoro puis­qu’il s’y prend à deux mains des deux côtés. Porté le nom de Nadal ne sera pas évident tant son père aura marqué à tout jamais l’his­toire de ce sport. Si certains « fils » sont parvenus à s’en sortir en faisant comme leur « père » comme par exemple Ben Shelton ou encore Sebastian Korda, d’autres destins sont moins effi­cients, on pense par exemple à Léo Borg.