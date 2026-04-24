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Nadal déjà coach de son fils, ça promet !

Par
Laurent Trupiano
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C’est la première fois que Rafael Nadal met en « musique » son fils avec une raquette de tennis dans les mains. La scène au eu lieu hier au stade Santiago Bernabeau trans­formé en court de tennis.

On y voit Rafa Junior tente de taper la balle avec une tech­nique qui aurait ravi un certain Fabrice Santoro puis­qu’il s’y prend à deux mains des deux côtés. Porté le nom de Nadal ne sera pas évident tant son père aura marqué à tout jamais l’his­toire de ce sport. Si certains « fils » sont parvenus à s’en sortir en faisant comme leur « père » comme par exemple Ben Shelton ou encore Sebastian Korda, d’autres destins sont moins effi­cients, on pense par exemple à Léo Borg.

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 11:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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