C’est la première fois que Rafael Nadal met en « musique » son fils avec une raquette de tennis dans les mains. La scène au eu lieu hier au stade Santiago Bernabeau transformé en court de tennis.
🎾 El HIJO de RAFA NADAL tiene cositas.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2026
👀 Y no tiene mal profesor…
Vía ‘mutua madrid open’ pic.twitter.com/VMxdS9FLqY
On y voit Rafa Junior tente de taper la balle avec une technique qui aurait ravi un certain Fabrice Santoro puisqu’il s’y prend à deux mains des deux côtés. Porté le nom de Nadal ne sera pas évident tant son père aura marqué à tout jamais l’histoire de ce sport. Si certains « fils » sont parvenus à s’en sortir en faisant comme leur « père » comme par exemple Ben Shelton ou encore Sebastian Korda, d’autres destins sont moins efficients, on pense par exemple à Léo Borg.
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 11:50