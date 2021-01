Comme l’a affirmé Tennisnet et aussi Dominic Thiem sur son site officiel, Rafael Nadal, Novak Djokovic, et Dominic Thiem vont se retrouver dans le même avion avec un départ de Barcelone. Autant dire que les fans attendent le « selfie qui tue » avec les trois champions masqués. Ce serait une grande première car ce n’est pas souvent qu’ils peuvent voyager ensemble. Le personnel de bord risque de se régaler mais on ne pense pas que les trois ténors vont jouer aux cartes ensemble.