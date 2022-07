Il y a quelques fois de vrais para­doxes qu’il faut savoir accepter. Alors qu’il souffre du pied et qu’il devrait donc limiter ses sorties, Rafael Nadal va faire une tournée en Amérique du Sud en novembre comme on l’a déjà annoncé ici.

Les choses se précisent puisqu’un média chilien a dévoilé que la star espa­gnole se produi­rait bien dans le pays de Nicolas Massu.

Les dates envi­sa­gées se situent autour de la fin novembre, le 24 ou le 25. Le lieu de l’évé­ne­ment n’est pas encore connu, et diffé­rentes options à Santiago et Viña del Mar sont encore à l’étude.

On ne sait pas encore qui accom­pa­gnera Rafa dans cette tournée, mais on imagine forcé­ment que le casting sera de très haut niveau comme l’avait fait un certain Roger Federer en 2019…