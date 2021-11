La vidéo de la visite privée du fabu­leux yacht de Rafael Nadal vient d’être mise en ligne et le moins que l’on puisse dire c’est que le Majorquin n’a pas lésiné avec les détails. Sans être trop luxueux, son joujou est moderne et convivial.

Lors de cette visite, on apprend aussi que l’Espagnol ne peut se contenter d’un seul télé­vi­seur, il en faut partout et notam­ment un « énorme » double‐face dans le salon. Rafa explique cette profu­sion d’écrans très faci­le­ment : « Je suis un grand passionné de sports et je regarde souvent des compé­ti­tions donc il fallait bien penser à ça (rires). »

Lors de cette visite menée par Nico Rosberg, l’an­cien cham­pion du monde de Formule 1, on ne parle pas que de choses « futiles » puisque Rafa se confie aussi sur ses doutes et un certain Novak Djokovic.