Après avoir révélé qu’il avait versé quelques larmes après la victoire de l’Argentine face à la France en finale de la Coupe du monde, Rafael Nadal a parlé du phéno­mène Kylian Mbappé, tout proche de signer dans son club de coeur, le Real Madrid, lors du dernier mercato estival.

« Je n’ai rien à pardonner à Mbappé et en tant que supporter du Real Madrid, si je pouvais, je le ferais venir demain. En fin de compte, des choses arrivent dans le sport et je suppose qu’un si jeune garçon a eu beau­coup de pres­sion. Je pense qu’il voulait venir à Madrid, mais à cause de nombreux facteurs, tout était très compliqué pour lui. J’espère que je pour­rais le voir à Madrid dans le futur. J’aimerais que Kylian soit là cette année, mais même ainsi, le Real Madrid est dans une posi­tion privi­lé­giée dans toutes les compé­ti­tions, jouant un foot­ball fantas­tique selon moi », a déclaré l’homme aux 22 titres du Grand Chelem lors d’une inter­view accordée au média madri­lène AS.