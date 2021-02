Rafael Nadal, au‐delà de son immense car­rière de ten­nis­man, est un pas­sion­né de foot­ball. Supporter de pre­mière heure du Real Madrid, l’Espagnol n’hésite pas à don­ner son avis sur des sujets qui font l’actualité du foot­ball. Dernièrement, un média espa­gnol a révé­lé le contrat astro­no­mique du joueur bar­ce­lo­nais Lionel Messi : 555 237 619 euros pour ses quatre der­nières sai­sons en Catalogne, soit envi­ron 138 mil­lions d’eu­ros brut par an. Alors que les réac­tions ont fusé sur les réseaux sociaux et dans les médias, Rafa a lui‐même été inter­ro­gé sur ce qu’il pen­sait de ce montant :

« Je ne com­prends pas le débat », a‑t‐il décla­ré lors d’un entre­tien accor­dé à Vamos. « Il y a un joueur là‐bas qui est sans aucun doute l’un des meilleurs de l’histoire du foot­ball et il fac­ture ce que le club est prêt à lui payer. Après, il n’y a pas de débat. Le club le consi­dé­rait comme méri­tant le contrat et ce sont eux qui doivent gérer leurs finances et leur vision de l’a­ve­nir avec ou sans Leo ».

Un avis tran­ché qui a le mérite d’être clair.