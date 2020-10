L’écriture n’était pas vraiment un domaine dans lequel on attendait Rafael Nadal. Et pourtant. L’homme aux 13 Roland-Garros a écrit la préface du livre : « Baleares Tierra de Campeones » (Baléares, terre de champions). Pour rappel, Rafa est né à Manacor sur l’île de Majorque, la plus grande des Baléares.

« Le livre entre vos mains est né avec une vocation à durer. Endurer dans le temps, endurer dans la mémoire, endurer comme un témoignage d’efforts et de sacrifices jusqu’à ce que les îles Baléares, également dans le sport, soient considérées comme la terre des champions. Une encyclopédie de petits et grands exploits sur plus de cent ans. Un laps de temps qui va de la conquête du premier titre de champion d’Espagne par Jaume Mayol en 1913 au dernier par Luna Yasmina au Fluxá Cross en 2020. Plus d’un siècle de succès ininterrompus de nos athlètes, parmi lesquels je me compte, et dans tous les sports, en particulier dans les sports qui ont à voir avec notre environnement : la mer », a très bien écrit Rafael Nadal.