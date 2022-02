De retour dans son académie à Majorque, Rafael Nadal a fait part de son immense moti­va­tion pour la suite de la saison. Il a aussi avoué n’avoir même pas eu la force dimanche de regarder en entier ne serait‐ce qu’un résumé des 5h25 de son énorme final contre Daniil Medvedev.

« La vérité, c’est que j’ai mis un résumé du match et je me suis endormi devant. Le lende­main, j’ai pu le revoir et pendant le voyage, j’en ai égale­ment profité pour répondre aux messages de féli­ci­ta­tions que j’ai reçus », a confié le Majorquin, qui doit bien être le seul à avoir fermer les yeux devant ce match de légende. Mais c’est large­ment compré­hen­sible au vu du combat qu’il a mené sur la Rod Laver Arena.