Alors que la liste d’en­trée pour le Rolex Paris Masters, qui aura lieu du 31 octobre au 6 novembre, est désor­mais dispo­nible avec la présence de Rafael Nadal et celle de Nick Kyrgios, qui parti­ci­pera d’ailleurs pour la première fois de sa carrière à ce tournoi pari­sien, une polé­mique est née sur les réseaux sociaux après la diffu­sion d’une première affiche de présen­ta­tion du tournoi où l’on pouvait voir l’Australien plus grand, et donc plus « impor­tant », que l’Espagnol (voir ci‐dessous).

Furieux de cette réali­sa­tion et de l’im­por­tance trop grande accordée à Kyrgios face à une légende comme Rafael Nadal, les fans sont vrai­sem­bla­ble­ment parvenus à faire reculer le tournoi pari­sien qui aurait retiré la fameuse affiche.

On attend désor­mais de voir si Cédric Pioline, le nouveau direc­teur, et son équipe ont vrai­ment décidé de conce­voir un nouveau graphique où s’ils ont simple­ment décidé de tempo­riser avant la publi­ca­tion défi­ni­tive de cette affiche qui a, soit dit en passant, fière allure.