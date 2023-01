Le sujet revient sur les serviette est souvent sur le tapis, et Rafael Nadal n’a jamais été celui qui en a le plus parlé. Sauf ce jour lors de son duel face à Draper puis­qu’il a cherché à avoir une expli­ca­tion auprès de l’ar­bitre au début de son duel.

Rafa Nadal : “Las toallas están muy lejos. ¿Por qué no las pueden traer los reco­ge­pe­lotas?”



Al mana­corí le falta tiempo para ir a por la toalla entre punto y punto. La Rod Laver Arena es una de las pistas con más fondo del mundo, y se nota. — Hugo Durán (@CroniSport) January 16, 2023

« Mais pour­quoi les ramas­seurs ne peuvent pas nous amener nos serviettes ? »

Une ques­tion qui est restée sans réponse. On comprend ceci dit la demande de Rafa car les condi­tions de jeu sont assez extrêmes en Australie avec la chaleur, de plus le court central est très grand. Ces va et vient sont donc des « efforts » supplé­men­taires à accom­plir alors même que par le passé ce n’était pas le cas sauf bien sûr lors de la période du Covid 19.

