Quand on est un sportif de haut‐niveau il y a forcé­ment des sports que l’on a pas le droit de prati­quer car ils sont dange­reux. C’est le cas bien sûr du ski. Si certains cham­pions bravent l’in­terdit alors qu’ils sont encore sur le circuit, Nadal qui a toujours suivi les règles n’a jamais eu ce compor­te­ment quand il était joueur.

Rafa Nadal hit the ski slopes



Imagine skiing down a moun­tain and you see this man right next to you.



😍⛷️



(via Rafa’s IG) pic.twitter.com/a0qoKTwGBx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 21, 2026

C’est bien pour cela que son post a une vraie impor­tance. Après 26 ans de « diète » le ovila enfin sur de la poudreuse pour prendre un maximum de plaisir.

« Après 26 ans..quel plaisir incroyable de retrouver cette sensa­tion de skier »