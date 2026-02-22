Quand on est un sportif de haut‐niveau il y a forcément des sports que l’on a pas le droit de pratiquer car ils sont dangereux. C’est le cas bien sûr du ski. Si certains champions bravent l’interdit alors qu’ils sont encore sur le circuit, Nadal qui a toujours suivi les règles n’a jamais eu ce comportement quand il était joueur.
Rafa Nadal hit the ski slopes— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 21, 2026
Imagine skiing down a mountain and you see this man right next to you.
😍⛷️
(via Rafa’s IG) pic.twitter.com/a0qoKTwGBx
C’est bien pour cela que son post a une vraie importance. Après 26 ans de « diète » le ovila enfin sur de la poudreuse pour prendre un maximum de plaisir.
« Après 26 ans..quel plaisir incroyable de retrouver cette sensation de skier »
Publié le dimanche 22 février 2026 à 09:18