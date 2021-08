Interrogé concer­nant le départ de Lionel Messi, Rafael Nadal sans le dire vrai­ment à envoyer un petit pic en direc­tion du PSG qui est entrain de recruter la star argen­tine Lionel Messi.

« En tant que fan de foot­ball, perdre une star comme Leo et ne pas le voir chaque semaine dans en Liga est une triste nouvelle pour ceux d’entre nous qui aiment ce sport et qui sont espa­gnols. Évidemment, le monde du foot­ball, comme d’autres secteurs, souffre. Et les clubs ne font pas excep­tion. Surtout les clubs qui, je comprends, ne dépendent pas d’un État, qui n’a pas de capital derrière, souffrent beaucoup »