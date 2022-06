Rafael Nadal ne s’ar­rête jamais.

Alors qu’il doit s’en­voler dès ce lundi pour Londres afin de parti­ciper à la Giorgi Armani Classic, une exhi­bi­tion réunis­sant quelques stars comme Djokovic, Alcaraz et Ruud dans le club londo­nien de Hurlingham avant Wimbledon (du 21 au 26 juin), le cham­pion espa­gnol s’est détendu ce dimanche en parti­ci­pant au cham­pionnat de golf des Baléares.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Rafa n’a pas fait semblant en se clas­sant cinquième de l’épreuve sur 68 parti­ci­pants en rendant une carte de 78, soit six coups au‐dessus du par et huit de plus que Marc Bisellach, le vain­queur du tournoi.

Désormais, place au tennis pour Nadal qui, sauf souci de dernière minute, tentera de remporter un troi­sième titre du Grand Chelem d’af­filée à partir du 27 juin prochain.