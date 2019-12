Ce mercredi 25, la Rafa Nadal Academy de Movistar fêtera Noël avec une visite très spéciale. Accompagnés des juges Pepe Rodríguez, Jordi Cruz et Samantha Vallejo-Nágera, les jeunes candidats qui participent à la septième saison de MasterChef Júnior se rendront à Manacor où ils auront l’occasion de rencontrer le N°1 mondial. Gemma Bes, la nutritionniste de Rafa et les joueurs de l’académie, aidera le jury à concevoir un menu de quatre plats que les jeunes joueurs de tennis et entraîneurs de la Rafa Nadal Academy de Movistar goûteront. Au total, il y aura 110 invités, le plus grand nombre de convives dans l’histoire de MasterChef Junior. L’émission sera diffusée le mercredi 25 à 22h10 sur TVE 1.