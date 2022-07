David Nalbandian était l’in­vité d’une émis­sion tv en Argentine et comme l’am­biance était très convi­viale, l’an­cien joueur argentin a ouvert la boite à souve­nirs en racon­tant quelques anec­dotes croustillantes.

Il s’est souvenu notam­ment d’un tournoi de Monte‐Carlo où il avait défié Rafael Nadal et David Ferrer à la playstation

« On a fait un petit tournoi et le perdant devait descendre dans le hall de l’hôtel en caleçon par l’as­cen­seur. Malheureusement, j’ai perdu et je n’ai pas pu négo­cier quoi que ce soit. J’ai donc pris l’as­cen­seur et le plus drôle c’est que quand il s’est ouvert je me suis retrouvé face à Roger Federer et Mirka, c’était assez gênant » a expliqué l’Argentin.