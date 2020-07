La Japonaise, deux fois gagnante d’un tournoi du Grand Chelem, a conçu avec sa sœur des masques de protection pour l’organisation d’aide à l’enfance UNICEF. « J’ai vu que tout le monde aux États-Unis portait le même masque médical et je me suis souvenu que les gens au Japon portaient des masques assez à la mode même avant toute cette situation », a déclaré la jeune femme de 22 ans à Vogue. Naomi Osaka a déjà présenté sa première collection à la Semaine de la mode de New York.