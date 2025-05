Si le prix de la joueuse la plus coquette à Roland‐Garros 2025 exis­tait, il pour­rait large­ment être remis à Naomi Osaka. Celle qui se met déjà en scène avec une tenue entiè­re­ment rose et très fémi­nine lors de son premier tour face à Paula Badosa, se croit désor­mais chez l’esthéticienne.

Naomi Osaka clipped her Sakura‐themed nails during her first round Roland Garros match against Paula Badosa 💅🏻



The pain and beauty of long nails 😭😭😭 pic.twitter.com/8TEm8QOYLc